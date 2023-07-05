На Кубани запущен тереграм-канал с официальной информацией о ситуации на Крымском мосту

Крымский мост. Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Краснодарском крае появился официальный телеграм-канал «Главный мост», где органы власти будут публиковать свежую и достоверную информацию о ситуации на Крымском мосту. Это поможет путешествующим на автомобиле туристам заранее подготовиться к поездке в Крым.

«В частности, узнать о состоянии подъездов к мосту, отсутствии или наличии пробок, их протяженности. Также в канале можно узнать, как лучше собраться в поездку, получить полезные советы по прохождению досмотра», - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В канале будут публиковать информацию о фактах ДТП, расскажут, где обустроены точки бесплатной раздачи питьевой воды и санитарные зоны. А также расскажут о достопримечательностях Крыма и Кубани.