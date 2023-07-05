Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика5 июля 2023 16:02

На Кубани с начала 2023 года на 11,8% вырос объем промпроизводства

Также выросли налоговые поступления в краевой бюджет
Евгения ХАЛИКОВА
Промышленники адаптировались к экономическим условиям.

Промышленники адаптировались к экономическим условиям.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За пять месяцев с начала 2023 года объем промышленного производства на Кубани вырос на 11,8%, сообщает Краснодарстат. Также на 11,7%. выросли налоговые поступления в краевой бюджет - 7,4 миллиарда рублей с начала 2023 года.

«Индекс промпроизводства по Краснодарскому краю за пять месяцев составил 111,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Наибольший рост демонстрируют производители текстиля, готовых металлических изделий, лекарств и материалов, применяемых в медицине, кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий», – рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Промышленники активно реагирует на изменения рынка. Предприятия создают новые импортозамещающие производства и находят новых партнеров.