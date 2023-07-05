Молодые ученые Краснодарского края выиграли 10 миллионов рублей на конкурсе «УМНИК-2022»

С победителями встретился заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Инноваторы из Краснодарского края получили 10 миллионов рублей на всероссийском грантовом конкурсе «УМНИК-2022». Жюри конкурса отметило 20 лучших заявок от кубанских молодых ученых. Все проекты были отмечены грантами в размере 500 тысяч рублей.

«Программа «УМНИК» занимается поддержкой молодых ученых, которые стремятся реализовать свой потенциал. Конкурс помогает сподвигнуть молодежь принимать участие в научно-технической и инновационной деятельности. В этом году на региональный этап в Краснодарском крае было подано 84 заявки. Из них 20 победили на всероссийском уровне и получили грантовую поддержку», - рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель.

На конкурс были представлены разработки в сфере медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Федеральный конкурс грантов «УМНИК» в России появился в 2007 году. Благодаря ему молодые исследователи могут рассчитывать на поддержку и развитие проектов.