Прокуратура Павловского района проводит проверку консервного комбината после разгерметизации автоклава

Проводится осмотр места происшествия. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Павловского района организовала проверку после того, как из-за разгерметизации консервного автоклава четыре человека попали в больницу с ожогами. Трое из пострадавших находятся в реанимации Павловской ЦРБ. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое.

«На оборудовании, предназначенном для промышленной консервации пищевых продуктов, автоклаве, произошел сбой, в результате автоклав разгерметизировался и произошел выброс содержимого», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

СУ СК России по краю было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. На месте работают следователи. Проводится осмотр места происшествия, также изымается техническая документация и записи с камер видеонаблюдения.