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НовостиОбщество5 июля 2023 18:39

В Армавире из-за многочисленных нарушений закрыли частный дом престарелых

Обитатели геронтологического учреждения вернулись к родственникам
Евгения ХАЛИКОВА
Обитатели дома престарелых вернулись к родственникам.

Обитатели дома престарелых вернулись к родственникам.

Фото: Антон ФОКИН

В Армавире многочисленные нарушения послужили поводом для прекращения деятельности частного геронтологического центра «Теплота». Как рассказали в армавирской прокуратуре, руководство социального учреждения пренебрегало мерами пожарной безопасности, что создавало угрозу здоровью и жизни обитателей дома для престарелых.

«Установлено, что в частном пансионе, расположенном на территории Старой Станицы находились 19 престарелых граждан, при этом помещения, в которых проживали лица, имели многочисленные нарушения законодательства по пожарной безопасности, что создавало угрозу их жизни и здоровью», - подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В суде иск прокуратуры был поддержан. Организация социального обслуживания престарелых по судебному решению закрыта. Постояльцы направлены в свои семьи.