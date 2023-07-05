В Армавире из-за многочисленных нарушений закрыли частный дом престарелых

Обитатели дома престарелых вернулись к родственникам. Фото: Антон ФОКИН

В Армавире многочисленные нарушения послужили поводом для прекращения деятельности частного геронтологического центра «Теплота». Как рассказали в армавирской прокуратуре, руководство социального учреждения пренебрегало мерами пожарной безопасности, что создавало угрозу здоровью и жизни обитателей дома для престарелых.

«Установлено, что в частном пансионе, расположенном на территории Старой Станицы находились 19 престарелых граждан, при этом помещения, в которых проживали лица, имели многочисленные нарушения законодательства по пожарной безопасности, что создавало угрозу их жизни и здоровью», - подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В суде иск прокуратуры был поддержан. Организация социального обслуживания престарелых по судебному решению закрыта. Постояльцы направлены в свои семьи.