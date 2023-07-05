В Краснодаре завершились соревнования по триатлону

Сборная Краснодара выиграла 22 медали на соревнованиях по триатлону. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре прошли соревнования по триатлону. Краевой центр представляла команда воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №3. Атлеты старше 18 лет боролись за награды в плавании на 300 метров, беге на 2 километра и в велогонке на дистанции 8 километров.

Параллельно с чемпионатом проходило городское первенство спортсменов от 10 до 18 лет. Всего в турнирах по триатлону 80 спортсменов разыграли 12 комплектов наград.

«Триатлон – очень сложный, многопрофильный вид спорта. Здесь важна не только выносливость, но и умение переключаться с одной дисциплины на другую. А для того чтобы завоевать медаль, спортсмен должен владеть каждой из них в равной степени. Поздравляю наших атлетов с заслуженными наградами и будем ждать таких же высоких результатов на краевых турнирах», - рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Краснодара Борис Тихоненко.

Соревнования прошли в бассейне Дома спорта «Динамо» и на стадионе «Кубань». В копилку городской сборной попали 22 медали: по восемь золотых и серебряных, а также шесть бронзовых медалей.