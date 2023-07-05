В Краснодаре разыскивают мужчину, оплатившего покупки чужой картой

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после того, как мужчина расплатился в магазине чужой банковской картой. Полиция краевого центра распространила фотографии подозреваемого. Судя по снимкам с камер наблюдений, преступление произошло весной 2023 года. Но владелица карты не сразу заметила утерю и списания.

«Предполагаемый злоумышленник воспользовался чужой банковской картой и расплатился ею в одном из продовольственных магазинов, тем самым причинив местной жительнице материальный ущерб», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Данное деяние классифицируется как кража. Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.