В управлении Росрееестра Кубани подвели итоги за первое полугодие

В краевом Росреестре подвели итоги первого полугодия. Фото: t.me/rosreestr_kuban

В краевом Росреестре подвели итоги за первое полугодие 2023 года. На заседании была отмечена большая работа коллектива ведомства, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Краснодарскому краю. Благодаря тому, что госуслуги Росреестра можно подучить в электронном виде, доля электронной ипотеки в Краснодарском крае составляет более 90 %. Доля поступивших на государственную регистрацию электронных договоров долевого участия в строительстве также составила более 90%.

«В 2023 году мы продолжили реализацию заложенных в стратегии развития Росреестра цифровых, законодательных и организационных инициатив. Среди них – наполнение ЕГРН необходимыми сведениями, обеспечение пространственного развития на территории Краснодарского края, запуск и масштабирование новых цифровых сервисов для граждан и участников рынка недвижимости», - рассказал глава Управления Росреестра по Кубани Александр Долгов.

В рамках нового проекта «Земля для стройки» на территории региона удалось выявить 936 земельных участков и территорий, площадью 8297,5 га, пригодных для жилищного строительства. Воспользоваться сервисом могут как инвесторы и застройщики для возведения многоквартирных домов или коттеджных поселков, так и простые граждане для частного строительства. Также, с начала 2023 года по «Гаражной амнистии» в упрощенном порядке было зарегистрировано 683 гаража и почти 1,5 тысячи земельных участков.