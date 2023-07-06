Что произошло в ночь на 6 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 6 июля на Кубани

На Кубани из-за разгерметизации автоклава пострадали четыре работника консервного цеха.

Самые известные цитаты Сергея Галицкого, которые заставят задуматься каждого человека.

Пылевой вихрь пронесся в Абрау-Дюрсо. Небольшую воронку успел заснять местный житель.

Штормовое предупреждение по сильной жаре до 39 градусов объявили на Кубани.

В Геленджике арестовали убившего жену туриста из Санкт-Петербурга. Мужчина на почве ревности нанес не менее семи ударов ножом супруге.