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НовостиПроисшествия6 июля 2023 5:31

Что произошло в ночь на 6 июля в Краснодарском крае

Последние новости на Кубани на утро 6 июля
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Подборка новостей на утро 6 июля на Кубани

Подборка новостей на утро 6 июля на Кубани

На Кубани из-за разгерметизации автоклава пострадали четыре работника консервного цеха.

Самые известные цитаты Сергея Галицкого, которые заставят задуматься каждого человека.

Пылевой вихрь пронесся в Абрау-Дюрсо. Небольшую воронку успел заснять местный житель.

Штормовое предупреждение по сильной жаре до 39 градусов объявили на Кубани.

В Геленджике арестовали убившего жену туриста из Санкт-Петербурга. Мужчина на почве ревности нанес не менее семи ударов ножом супруге.