Краснодарский край представит достижения на выставке «Россия. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край представит достижения на выставке «Россия». Об этом рассказал губернатор Кубани журналистам.

- Масштабный федеральный проект стартует в ноябре. В нем поучаствуют все субъекты страны. Нам также есть что показать и чем гордиться, ведь Кубань является одним из лидеров социально-экономического развития, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что на выставке «Россия» от Краснодарского края будут представлены инновации и достижения в промышленности, образовании, сельском хозяйстве, здравоохранении, санаторно-курортной отрасли, культуре и спорте.

Площадь стенда Кубани составит 100 кв. метров. Будет работать мультимедийный экран, красочные фотозоны, инсталляции и информационные стенды.