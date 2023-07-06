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НовостиОбщество6 июля 2023 5:32

Краснодарский край представит достижения на выставке «Россия»

Кубань является лидером социально-экономического развития
Мария ЧАЛАЯ
Краснодарский край представит достижения на выставке «Россия. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край представит достижения на выставке «Россия. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край представит достижения на выставке «Россия». Об этом рассказал губернатор Кубани журналистам.

- Масштабный федеральный проект стартует в ноябре. В нем поучаствуют все субъекты страны. Нам также есть что показать и чем гордиться, ведь Кубань является одним из лидеров социально-экономического развития, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что на выставке «Россия» от Краснодарского края будут представлены инновации и достижения в промышленности, образовании, сельском хозяйстве, здравоохранении, санаторно-курортной отрасли, культуре и спорте.

Площадь стенда Кубани составит 100 кв. метров. Будет работать мультимедийный экран, красочные фотозоны, инсталляции и информационные стенды.