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НовостиОбщество6 июля 2023 5:56

Морпорт Сочи отрицает нехватку мест для стоянки яхт

Загрузка марин составляет 90%
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В морпорту обустроено около 400-450 мест для стоянки яхт.

В морпорту обустроено около 400-450 мест для стоянки яхт.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

СМИ начали распространять информацию о том, что марины полностью загружены в морпорту Сочи. Якобы не хватает мест для суден. Однако на самом деле загрузка на сегодняшний день составляет 90%.

«В принципе, в перспективе марина будет загружена тоже на 100%. Можно сказать, что добавилось еще какое-то количество яхт, порядка 5%, которые пришли из Крыма, но это никак не связано с тем, что кто-то приходит из-за границы. Те владельцы яхт, кто хотел уйти из-за границы, сделали это еще в прошлом году», - рассказал ТАСС гендиректор морпорта Сочи Юрий Владимиров.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в морпорту обустроено около 400-450 мест для стоянки яхт. В настоящее время спрос немного выше, чем предложение. Если говорить о показателях, то в пределах 20%.