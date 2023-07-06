На Кубани планируют создать научно-производственную площадку беспилотников Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани планируют создать научно-производственную площадку беспилотников. Региональную программу разработают к 1 сентября, сообщил вице-губернатор Александр Руппель на совещании по производству БПЛА в крае.

«Также есть договоренность с технологическим институтом о подключении к процессу представителей науки», – отметил замглавы региона.

В настоящее время в крае увеличили мощности и запустили в серийное производство тысячу беспилотников в месяц. Отмечается, что научно-производственное предприятие по выпуску дронов при необходимости обеспечит поставки в установленные сроки.

Как отметил глава региона, Краснодарский край должен стать активным участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации. Его подготавливает правительство РФ.

«Задача номер один – помочь фронту. Вторая задача – формирование новой отрасли промышленности. Наш регион всегда был и остается аграрным, курортным, но сегодня есть все возможности стать промышленным регионом, с акцентом на радиоэлектронику», – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.