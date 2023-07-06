Мэр курорта Алексей Копайгородский лично поздравил победителя.

Боксер из Сочи Андрей Пегливанян завоевал золото на молодежном чемпионате России. Мэр курорта Алексей Копайгородский лично поздравил победителя.

Андрей начал тренироваться в 14 лет и в свои 19 уже является мастером спорта. В августе ему предстоит защищать честь города на следующем чемпионате России в Хабаровске. И уже в ноябре сочинец представит нашу страну на чемпионате Европы в Азербайджане.

"Отдельные слова благодарности за техническую и морально-волевую подготовку своих подопечных Алексею Фетцову – тренеру чемпиона. Продолжим создавать в Сочи условия для развития спорта высоких достижений, с гордостью и благодарностью встречая победы наших триумфаторов", - заключил Алексей Копайгородский.