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НовостиОбщество6 июля 2023 6:45

Боксер из Сочи Андрей Пегливанян завоевал золото на молодежном чемпионате России

Андрей начал тренироваться в 14 лет и в свои 19 уже является мастером спорта.
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр курорта Алексей Копайгородский лично поздравил победителя.

Мэр курорта Алексей Копайгородский лично поздравил победителя.

Боксер из Сочи Андрей Пегливанян завоевал золото на молодежном чемпионате России. Мэр курорта Алексей Копайгородский лично поздравил победителя.

Андрей начал тренироваться в 14 лет и в свои 19 уже является мастером спорта. В августе ему предстоит защищать честь города на следующем чемпионате России в Хабаровске. И уже в ноябре сочинец представит нашу страну на чемпионате Европы в Азербайджане.

"Отдельные слова благодарности за техническую и морально-волевую подготовку своих подопечных Алексею Фетцову – тренеру чемпиона. Продолжим создавать в Сочи условия для развития спорта высоких достижений, с гордостью и благодарностью встречая победы наших триумфаторов", - заключил Алексей Копайгородский.