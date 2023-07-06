В Геленджике ищут загадочно пропавшего 38-летнего мужчину

В Геленджике пропал 38-летний мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

В Геленджике пропал 38-летний мужчина. О его местонахождении ничего не известно с 1 июля 2023 года. В тот день он уехал на серебристом Шевроле Авео в неизвестном направлении.

- Мужчина высокого роста, 183 сантиметра, и плотного телосложения. У него карие глаза и черные с проседью волосы, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Уточняется, что перед пропажей мужчина был в синей футболке, такого же цвета шортах и зеленых кроксах.