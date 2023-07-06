История о тюремном заключении оказалась выдумкой Фото из архива КП

Жительницу Кубани обманули на 1 млн рублей под предлогом освободить знакомого из тюрьмы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, трое жителей Белореченского района ранее сговорились и предложили женщине план, как вернуть их общего знакомого из мест лишения свободы. Они рассказали, что могут за определенную сумму решить вопрос об условно-досрочном освобождении.

«Сославшись на отсутствие необходимой суммы, злоумышленники обратились к потерпевшей с просьбой продать принадлежащий ей участок с недостроенным домовладением и отдать им вырученные деньги. Впоследствии мужчины обещали вернуть долг», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Женщина согласилась и передала документы на участок, а также доверенность на проведение сделок. Обвиняемые, в свою очередь, продали участок и перестали выходить на связь. Ущерб составил около 1 млн рублей. Позже выяснилось, что история о теремном заключении была выдумкой.

«Мужчинам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – уточнили в пресс-службе МВД по краю.