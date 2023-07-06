В Калининском районе Кубани ремонтируют поликлинику в рамках нацпроекта

В Калининском районе Кубани продолжают ремонтировать поликлинику. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Калининском районе Кубани ремонтируют поликлинику. Работы ведут в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

- В здании уже уложили напольное покрытие, заменили окна, сети вентиляции и отопления. Также завершают покраску стен, укладку плитки и устройство потолков. После того, как капремонт будет полностью окончен, поликлинику оснастят необходимым оборудованием и мебелью, - сообщил и.о. главного врача Калининской ЦРБ Андрей Селецкий.

Уточняется, что на время капитального ремонта пациентов принимают в терапевтическом отделении районной больницы.