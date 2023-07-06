Парни оплатили покупку чужой картой и ушли Фото: кадр из видео

В Краснодаре ищут двоих мужчин, которые расплатились чужой банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в одном из магазинов краевого центра. Двое парней выбрали товар, расплатились и ушли. Как выяснилось позже, они пользовались чужой банковской картой. Момент покупки засняли камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

«В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемых, просят сообщить по телефону 8 (961) 521-98-56.