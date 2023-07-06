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НовостиОбщество6 июля 2023 7:41

Жителю Краснодара дали шесть лет тюрьмы за угрозу сжечь суд

Приговор в законную силу не вступил
Светлана ОВДЕЙ
Суд вынес приговор Фото из архива КП

Суд вынес приговор Фото из архива КП

Жителю Краснодара озвучили приговор за угрозу сжечь суд. Мужчине назначили шесть лет тюрьмы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в сентябре 2022 года пьяный краснодарец пытался зайти в Прикубанский районный суд города. Судебные приставы не впустили мужчину. Тогда он позвонил в оперативные службы по номеру 112 и сообщил, что собирается поджечь суд.

«Диспетчер передал полученную информацию сотрудникам полиции, которые выехали на место готовящегося пожара и на месте установили, что сообщение является ложным. Там же на месте был задержан Шабанов», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

В суде мужчина объяснил свой поступок тем, что обиделся на приставов, которые не впустили его в здание. Подсудимый приходил узнать о том, как продвигается дело по поданному им иску.

«Суд признал Шабанова виновным. С учетом того, что ранее он уже был судим за совершение преступления аналогичной направленности, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.