Бабушка рассказала об 11-летней внучке из Ростовской области, которую насмерть придавило футбольными воротами

В тот злосчастный день девочка пошла играть со своим другом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В небольшом поселке Ростовской области произошла трагедия 3 июля. Ребята играли на футбольном поле. В один момент ворота упали на 11-летнюю девочку. Ребенок погиб. «Комсомольская правда» – Ростов-на-Дону» узнала все подробности трагедии у бабушки пятиклассницы.

По словам Натальи Яновны, она жила только ради внучки. Женщина в ней души не чаяла и до сих пор не может поверить в случившееся.

«Вы не представляете, какой она была девочкой. Хорошо училась, радовалась жизни», - рассказала пенсионерка «КП»-Ростов-на-Дону».

В тот злосчастный день девочка пошла играть со своим другом. Они начали раскачиваться на сетке футбольных ворот.

«Они веселились, катались в сетке ворот. У внучки был в руке телефон, и она включила музыку. Потом ее друг сказал, мол, давай заканчивать. Но наша девочка ответила, что еще хочет покататься», - продолжает Наталья.

В какой-то момент ворота накренились. Они придавили 11-летнюю девочку. Продолжение читайте на сайте «КП»-Ростов-на-Дону».