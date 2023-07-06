Водители не смогут проехать по участку от улицы Российской до улицы 1-го Мая Фото: krd.ru

В Краснодаре временно перекроют участок переулка Гаражного. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение ограничат с 24 июля по 30 августа.

Временные изменения связаны с реконструкцией напорного трубопровода. Водители не смогут проехать по участку от улицы Российской до улицы 1-го Мая.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

«Объехать участок, где временно ограничат движение транспорта, можно будет по прилегающим улицам. В районе проведения работ установят ограждение и временные дорожные знаки», – уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать изменения.