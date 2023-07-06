В Анапе нашли пропавшую девушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе нашли 19-летнюю девушку, которая находилась в розыске. Студентку индустриального техникума начали искать сразу же после обращения ее матери по номеру 112.

- Девушку нашли по камерам ночью. Она находилась в районе кафе «Ласковый берег». За ней были направлены наряды полиции. Информация о дальнейшем передвижении девушки передавалась в том числе и ее матери. Женщина также участвовала в поисках. Спустя несколько часов девушку нашли, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что со студенткой поговорили полицейские и установили, что она выключила телефон и решила погулять по ночной Анапе. На данный момент девушка находится с семьей. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.