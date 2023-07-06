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НовостиОбщество6 июля 2023 8:15

В Геленджике пьяный пассажир такси избил работника заправки

Сотрудник сделал мужчине замечание о курении
Светлана ОВДЕЙ
Приезжий набросился на работника заправки с кулаками Фото из архива КП

Приезжий набросился на работника заправки с кулаками Фото из архива КП

В Геленджике пьяный пассажир такси избил работника заправки. Росгвардейцы задержали мужчину и передали полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Все произошло на одной из АЗС по улице Ходенко. Таксист заехал на заправку и ушел оплачивать бензин. В это время 46-летний пассажир – житель Кемеровской области – закурил в машине.

Работник заправки сделал мужчине замечание, но тот начал спорить и набросился на сотрудника с кулаками.

«В результате приезжий нанес оппоненту несколько ударов в область лица. Нарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске пьяный мужчина устроил скандал в храме при крещении ребенка. Росгвардейцы задержали мужчину и передали полиции.