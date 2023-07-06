На Кубани спадет опасная жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани после опасной жары резко похолодает. В субботу температура упадет до +30 градусов.

- В Краснодарском крае температурный режим выше нормы на 5-6 градусов. Даже в Сочи, где есть море, в ближайшие дни будет +37 градусов, - сообщил «КП»-Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уточняется, что очень высокая температура продержится до пятницы. Комфортнее на улицах станет 8 июля. Показатели +28...30 градусов также будут характерны для начала следующей недели.

Кроме того, вместе с понижением градусов и атмосферным давлением придут освежающие дожди. Возможны локальные грозы.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что синоптик рассказал, что принесет с собой завершение опасной жары в Краснодарском крае.