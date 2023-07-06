Рост турпотока по ж/д дороге в Сочи превысил 40% по сравнению с 2022 годом

Сегодня в Сочи средняя загрузка средств размещения уже превысила 83%.

Рост туристического потока через ж/д дороги Сочи превысил 40% по сравнению с 2022 годом. Только за одну неделю курорт принял около 233 тысяч человек. Через аэропорт турпоток составил не менее 208 тысяч россиян. А вот через трассу в Сочи въехали порядка 57,5 тысяч туристов.

«Сегодня в Сочи средняя загрузка средств размещения уже превысила 83%. Показатель с каждым летом растет даже в горном кластере – там сейчас занято 74% номерного фонда. Город уже принял своего трехмиллионного туриста, и это не предел», - рассказал заммэра Сочи Олег Бурлев.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», курорт планирует принять более 7,2 миллиона туристов. Напомним, что в летний сезон оперштаб работает круглосуточно.