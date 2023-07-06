«С семьи начинается Родина»: в «Орлёнке» отметят День семьи, любви и верности

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Более 3000 детей из семи стран мира примут участие в мероприятиях, приуроченных Дню семьи, любви и верности в «Орлёнке». Мальчишки и девчонки посетят фестиваль декоративно-прикладного творчества, выставку художественных работ, танцевальные и игровые площадки, урок письма и «тёплые встречи». В финале праздника состоится масштабный концерт и церемония вручения медалей «За любовь и верность» орлятским семьям, прожившим в браке более 35 лет.

Ежегодно в «Орлёнке» организуется фестиваль «Ромашка в ладошке», посвящённый Дню семьи, любви и верности. Тема события 2023 года – «С семьи начинается Родина». Она проходит через все мероприятия смены и объединяет детей из всех регионов России, а также Египта, Ливана, Казахстана, Хорватии, Узбекистана и Камбоджи.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В течение трёх недель ребята посещали творческие гостиные: создавали рисунки, плакаты и эссе в рамках конкурса «Ромашковый край». Орлята участвовали в «тёплых встречах» с орлятскими семьями и обсуждали непреходящие ценности: значение чувства любви и уважения к родителям, братьям и сёстрам, важность внимания и заботы о ближнем, необходимость ответственного отношения к своей Родине, которое проявляется в служении народу и защите Отечества. Финальный день фестиваля – 8 июля.

«Семья – это наша главная ценность, а вместе с любовью и верностью она составляет основу человеческого счастья. В семье мы приобретаем радость материнства и отцовства, получаем жизненный опыт, накапливаем традиции и набираемся мудрости. И не важно при этом в какой стране ты живёшь: родной дом всегда будет самым надёжным местом, где тебя ждут, любят, где ты находишь поддержку и одобрение. Именно эту мысль мы стараемся донести орлятам. Ведь они – будущее нашей страны. Будут крепкими и здоровыми их семьи, будет могучей и сильной наша страна», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Тематический день начнётся с торжественных линеек в детских лагерях Центра, затем ребята смогут показать таланты на литературной поляне «Родина и семья в нашем сердце – это одно и тоже», уроке письма «С семьи начинается Родина», фестивале декоративно-прикладного творчества «Добрые традиции семьи», выставке художественных работ «С семьи начинается Родина». Кроме того, юные участники смены посетят многочисленные танцевальные и игровые площадки.

Одним из самых ярких событий Дня семьи, любви и верности станут творческие встречи орлят с лауреатами международных и всероссийских фестивалей и конкурсов: Викторией Соломахиной (победитель телепроекта «Голос 11»), Кириллом Томилиным (участник телепроекта «Голос. Дети 8»), Викой Стариковой (полуфиналист телепроекта «Минута славы. Юбилейный сезон»).

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Завершится фестиваль праздничным концертом с участием артистов и лучших детских коллективов страны, в рамках которого состоится церемония награждения семей сотрудников «Орлёнка»: парам, состоящим в браке более 35 лет, будут вручены медали «За любовь и верность», а молодым семьям – памятные подарки.

Заслуженные награды также получат школьники – победители конкурса «Ромашковый край».

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Инициатором и соорганизатором фестиваля «Ромашка в ладошке» выступает Фонд социально-культурных инициатив, президентом которого является С.В. Медведева. Фестиваль «Ромашка в ладошке» проходит в «Орлёнке» с 2014 года.