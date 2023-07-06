Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель иномарки пострадал в ДТП с КамАЗом. Авария произошла ночью 5 июля на трассе Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк в Темрюкском районе.

«По предварительным данным, 65-летний мужчина, управляя автомобилем Chery Tiggo, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с большегрузным автомобилем КамАЗ с прицепом под управлением 41-летнего мужчины», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадавшему водителю иномарки назначили амбулаторное лечение. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что два человека пострадали в ДТП в Туапсинском районе. Водителей с травмами госпитализировали.