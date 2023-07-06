Двухэтажный дом загорелся на улице Новой Фото: кадр из видео

В Краснодаре загорелся частный дом на площади 200 кв. метров. Возгорание произошло на улице Новой.

«В 11:32 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:39 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание жилого двухэтажного дома на площади 200 м2», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Всего в тушении пожара задействованы 16 человек и четыре единицы техники. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.