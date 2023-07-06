В Сочи задержали подозреваемого в убийстве спустя 11 лет

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи задержали подозреваемого убийцу спустя 11 лет после преступления. Это произошло 20 октября 2011 года. В одном из домов в микрорайоне Быты нашли тело 52-летнего изрезанного мужчину. Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В декабре того же года правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель. Но он успел скрыться. Подозреваемого объявили в розыск.

«По версии следствия, 20 октября 2011 года в период времени с 5 до 7 часов утра на улице Ворошиловской Хостинского района Сочи подозреваемый на почве личной неприязни причинил своему знакомому не менее семи ударов ножом в туловище. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а сам подозреваемый сразу скрылся», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарского краю.

Мужчину не прекращали разыскивать. По камерам видеонаблюдения в июне 2023 года было зафиксировано совпадение фотографии с лицом разыскиваемого. Оперативники определи местоположение уже 57-летнего подозреваемого. Мужчину задержали спустя 11 лет после убийства.

«При задержании у подозреваемого были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы», - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину заключили под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.