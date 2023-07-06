Как с помощью «цифры» приручить южное солнце?

Фото предоставлено Южный пресс-центр «Ростелекома»

444 заявки на победу – такая красивая цифра в этом году фигурировала на одном из первых этапов журналистского конкурса «Вместе в цифровое будущее». Жюри, в составе которого были представители компании «Ростелеком», уже вынесло свой вердикт.

Возможности использования искусственного интеллекта. Отечественные технологии кибербезопасности. Цифровые решения на производстве. Развитие знаний, навыков поведения в Сети детей и подростков. И это далеко не полный список актуальных тем, которые журналисты затрагивали в своих работах.

Были заявлены такие разделы, как «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет СМИ и информационные агентства», «Социальные медиа (блогеры)». К ним присоединились еще три специальные номинации: «Цифровизация региональных услуг», «Научпоп про мобилу», «Киберриски в детской среде».

Работы судили признанные профессионалы, журналисты и представители информационных структур: Марина Тимченко (главный редактор информационного агентства «Победа26»), Камила Гамзатова (гендиректор РГВК «Дагестан»), Вячеслав Плеханов (директор по внешним коммуникациям южного «Ростелекома»), Сергей Мордасов (вице-президент «Ростелекома»).

- Так исторически сложилось, что благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе «Ростелеком» выступает лидером, который объединяет всех, кто заинтересован в прогрессе. И в этом нам большую помощь оказываете вы, журналисты! Благодаря вашей работе население и представители государственных и коммерческих организаций узнают о новых цифровых возможностях и решаются на их воплощение в жизнь, - отметил на церемонии вручении наград вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.

В каждой из номинаций в итоге было отобрано по три победителя. Отдельными призами отмечены и другие выдающиеся работы. Южным финалистам, сейчас поднявшимся на почетный пьедестал, осенью этого года предстоит снова отстаивать свое творчество. Но уже в Москве, на федеральном этапе конкурса.

- Я о цифровых технологиях имела весьма смутное представление, пока не узнала о конкурсе «Вместе в цифровое будущее». Это путешествие длится вот уже десять лет. И в нем мне встречаются разные интересные герои. Пастух Абдурахман рассказал о родном селе Кули с помощью страницы в соцсетях. Тысячи туристов уже побывали в его высокогорном ауле. Простая пенсионерка Алжанат из села Октябрьское завела увлекательный блог. На него подписано более миллиона людей со всей России и стран СНГ. Молодые ученые из Махачкалы и вовсе «приручили» солнце. Что я сниму завтра? Кто станет новым героем? Еще не знаю. Но уверена, что это будет не менее интересно и креативно, - считает одна из победительниц - Патимат Бурзиева.

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