В Сочи обсуждают создание аллеи Героев СВО

В настоящее время рассматриваются такие локации, как Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе.

В Сочи продолжают обсуждать создание аллеи Героев СВО. Над проектом работают архитекторы, художники, искусствоведы.

Эксперты предложили уже несколько вариантов размещения аллеи. В настоящее время рассматриваются такие локации, как Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе.

«Жители Сочи могут внести свои предложения по размещению аллеи. Горожане и туристы смогут почтить память воинов, которые отдали жизнь за Родину в ходе спецоперации»,— сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Литвинец.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», предложить свои варианты размещения аллеи Героев СВО можно по адресу электронной почты info@grad-sochi.ru.