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НовостиОбщество6 июля 2023 9:50

В Динском районе Кубани отремонтировали пять артезианских скважин

Капремонт завершили досрочно
Светлана ОВДЕЙ
В Динском районе Кубани отремонтировали пять артезианских скважин Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Динском районе Кубани отремонтировали пять артезианских скважин Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Динском районе Кубани отремонтировали пять артезианских скважин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Капремонт в станице Динской по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» завершили досрочно.

Три из обновленных скважин Центрального водозабора находятся на глубине 610 метров, еще две – 350 метров.

«Благодаря реконструкции более 14 тысяч жителей станицы будут обеспечены качественным водоснабжением», – сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В настоящее время подрядчик начал ремонт шестой скважины. Она находится на глубине 618 метров. Реконструкцию завершат уже в августе.