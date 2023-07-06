Впервые в Абрау-Дюрсо проведут детский фестиваль «Абрау Джуниор». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На побережье Черного моря впервые проведут детский фестиваль «Абрау Джуниор». Он состоится в Абрау-Дюрсо 8 и 9 июля. На берегу озера под куполом амфитеатра пройдут конкурсы, интерактивы с аниматорами, научное и криошоу, а также танцевальные мастер-классы от школы-студии «Тодес».

- В этом сезоне для отдыхающих организовали более 700 точек притяжения и объектов турпоказа. Это сделали для того, чтобы разгрузить пляжи и создать альтернативные активности. Новые объекты туризма - это парки аттракционов, смотровые площадки, контактные зоопарки, водопады, винодельни, дольмены, археологические раскопки и другое. Также для отдыхающих доступно более 400 экскурсионных маршрутов, - сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Уточняется, то во время фестиваля «Абрау Джуниор» для всех желающих будет организована арт-зона с мастер-классами под руководством опытных преподавателей. Кроме того, организаторы позаботились и о развлечениях для детей.