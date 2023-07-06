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НовостиПроисшествия6 июля 2023 10:19

В Краснодаре потушили пожар в частном доме на улице Новой

Погибших и пострадавших нет
Светлана ОВДЕЙ
Погибших и пострадавших нет

Погибших и пострадавших нет

В Краснодаре потушили пожар в частном доме на улице Новой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Напомним, возгорание произошло днем 6 июля в двухэтажном доме. Огонь охватил площадь в 200 кв. метров.

«В 11:59 локализация пожара на площади 200 м2. В 12:16 ликвидация открытого горения. В 13:00 ликвидация пожара», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что при возгорании никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.