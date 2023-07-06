На Кубани откроют новую библиотеку для слабовидящих людей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани откроют новую библиотеку для слабовидящих людей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Девятый филиал краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых им. А.П. Чехова начнет работу в Сочи.

Всего в библиотеке будет насчитываться свыше двух тысяч книг в плоскопечатном укрупненном шрифте, изданий в Брайле, аудиокниг на флеш-картах, cd- дисках. Отмечается, что фонд учреждения ежегодно будут пополнять.

«Сотрудники библиотеки не только поддерживают людей, испытывающих трудности в визуальном восприятии информации, но и стимулируют интерес к книге, помогают реализовываться в творчестве», – отметили в пресс-службе администрации края.

Краснодарскую краевую специальную библиотеку для слепых имени А.П. Чехова посещают более восьми тысяч незрячих и слабовидящих жителей региона. Филиалы работают в Армавире, Ейске, Лабинске, Новороссийске, Геленджике, Тихорецке, Крымске и Кропоткине.

Девятый филиал библиотеки в Сочи откроют 11 июля в 16:00 по улице Красноармейской, 13.