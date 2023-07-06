В Анапе полицейские задержали двоих мужчин за хулиганство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Анапы задержали двух пьяных мужчин за битье бутылок и езду без прав на мопеде. Инцидент произошел в станице Гостагаевской.

- Молодые люди нарушали общественный порядок. Их задержали правоохранители. В отношении 19-летнего и 24-летнего местных жителей, полицейские составили протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что в отношении 19-летнего молодого человека также составили протокол за управление транспортным средством не имея на то права.

Материалы в отношении задержанных переданы в суд. На данный момент мужчины содержатся под административном арестом.