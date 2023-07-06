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НовостиКарта Кубани6 июля 2023 11:02

Полицейские Анапы задержали двух пьяных мужчин за битье бутылок и езду без прав на мопеде

Молодых людей привлекли к административной ответственности
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе полицейские задержали двоих мужчин за хулиганство.

В Анапе полицейские задержали двоих мужчин за хулиганство.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Анапы задержали двух пьяных мужчин за битье бутылок и езду без прав на мопеде. Инцидент произошел в станице Гостагаевской.

- Молодые люди нарушали общественный порядок. Их задержали правоохранители. В отношении 19-летнего и 24-летнего местных жителей, полицейские составили протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что в отношении 19-летнего молодого человека также составили протокол за управление транспортным средством не имея на то права.

Материалы в отношении задержанных переданы в суд. На данный момент мужчины содержатся под административном арестом.