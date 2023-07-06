В Краснодаре 11 жителям присвоили звания Почетных граждан города Фото: krd.ru

В Краснодаре 11 жителям присвоили звания Почетных граждан города. Решение приняли депутаты городской Думы на 59 внеочередном заседании.

Высшее городское звание присвоили педагогам, строителям, архитекторам, артистам, сотрудникам силовых структур. 21 краснодарца наградят памятной медалью «За заслуги». Еще семь жителей получат Почетные грамоты мэрии и городской Думы Краснодара.

Звание Почетного жителя Краснодара в том числе присвоили ветерану Великой Отечественной войны Галине Вшивцевой. В 1942 году она ушла добровольцем на фронт, где служила телеграфисткой в женском батальоне в звании сержанта. День Галина Николаевна встретила в Германии.

«Символично, что награждать выдающихся горожан мы будем именно в день 230-летия краевой столицы. Эти люди вносили значительный вклад в развитие нашего любимого города на протяжении многих лет и заслужили эту награду», – отметила председатель городской Думы Вера Галушко.

В феврале звания Почетных граждан Краснодара присвоили 12 жителям. Это три ветерана Великой Отечественной войны, врачи, деятели науки, спортсмены.