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НовостиОбщество6 июля 2023 11:22

Пешеходную зону вдоль реки Восточный Дагомыс начали благоустраивать в Сочи

Уже ведутся демонтажные и земляные работы для подготовки территории свыше 5000 квадратных метров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр города Алексей Копайгородский прибыл на место, чтобы встретиться с жителями и обсудить детали проекта с подрядчиком.

Мэр города Алексей Копайгородский прибыл на место, чтобы встретиться с жителями и обсудить детали проекта с подрядчиком.

В Сочи начали благоустраивать пешеходную зону вдоль реки Восточный Дагомыс. Мэр города Алексей Копайгородский прибыл на место, чтобы встретиться с жителями и обсудить детали проекта с подрядчиком.

Уже ведутся демонтажные и земляные работы для подготовки территории свыше 5000 квадратных метров. Более половины этой площади будут занимать зеленые зоны. Остальное используют под современное тротуарное покрытие для комфортных прогулок, с удобной парковой мебелью и современным освещением.

"До конца осени работы на речной набережной должны быть завершены. Жители Дагомыса давно ждут этот объект, поручил главе Лазаревского района контролировать сроки и еженедельно посещать место, где ведется благоустройство", - заключил Алексей Копайгородский.