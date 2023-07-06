В Краснодаре двое мужчин ночью подожгли детский надувной батут. Фото: t.me/mvd23krasnodar

В Краснодаре неизвестные подожгли детский надувной батут. Инцидент произошел ночью 6 июля на улице Валерия Гассия.

- Местный предприниматель заключил с управляющей компанией договор на установку во дворе детского батута. Он купил батут почти за 900 тысяч рублей и собирался открыть аттракцион в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Уточняется, что полицейские осмотрели место происшествия. Они возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

На данный момент устанавливается машина, на которой подъехали двое поджигателей. Также полицейскими изъяты видео с камер видеонаблюдения.

Мужчинам грози до пяти лет тюрьмы.