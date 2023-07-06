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НовостиОбщество6 июля 2023 12:11

На побережье Черного моря продолжают бороться с незаконными торговыми точками

В этот раз незаконные объекты снесли в Архипо-Осиповке
Мария ЧАЛАЯ
В Архипо-Осиповке убрали незаконные торговые точки.

В Архипо-Осиповке убрали незаконные торговые точки.

Фото: Виталий ТИМКИВ

На побережье Черного моря продолжают бороться с незаконными торговыми точками. В этот раз незаконные объекты снесли в Архипо-Осиповке. Их владельцы самовольно заняли место, не платили налоги и перебивали торговлю легальным предпринимателям.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что объекты вели деятельность «под черным флагом». Их руководителей уведомили о планируемом демонтаже торговых точек еще 19 июня, но упускать денежную выгоду они не захотели. Хозяева точек проигнорировали уведомления о сносе, - сообщили в пресс-службе мэрии Геленджика.

Уточняется, что конструкции тира, торговой точки и павильона со spa-рыбками демонтированы и вывезены с пляжа села.