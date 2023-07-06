На Кубани пять предприятий получат на развитие более 163 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани пять предприятий получат на развитие более 163 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Проекты производств профинансирует Фонд развития промышленности Краснодарского края.

В частности, по программе «Проекты развития (краевое финансирование)» средства получат сразу четыре предприятия. Так, краснодарский производитель очистных сооружений получит до 50 млн рублей под 2% годовых. Предприятие обновит производство высокотехнологичного оборудования для отходов по нацпроекту «Экология».

Свыше 43,1 млн рублей получит компания из Динского района. Предприятие производит профили ПВХ с стеклотканевой сеткой. Заем позволит закупить сырье и промышленное оборудование для выпуска новой продукции – полиэтиленовой пленки и профилей ПВХ.

Новороссийская компания получит 29,9 млн рублей. На эти средства закупят оборудование для обновления производства искусственных елей. Компания из Северского района получит 20 млн рублей займа. Предприятие обновит линейку бытовой химии, парфюмерии и косметики в аэрозольной упаковке. Столько же средств выделят другой компании в муниципалитете - предприятию легпрома. Производитель закупит сырье, материалы и комплектующие для выпуска продукции.

«Льготное заемное финансирование по ставкам от 0,1 до 4% годовых остается одним из самых востребованных инструментов развития промышленных производств. Сегодня в линейке продуктов фонда – 16 программ, 12 из которых реализуются за счет собственных средств организации», – отметил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

В настоящее время капитализация Фонда развития промышленности края составляет пять млрд рублей.

«До конца года докапитализируем фонд еще на 500 миллионов рублей», – добавил Дмитрий Хмелько.