Школьница из Сочи стала призером федерального творческого конкурса актеров

Творческое состязание юных актеров проходило на онлайн-платформе проекта «Поколение М». Ребятам нужно было записать и выложить на портал стихотворение, отрывок из прозы, басню или песню в собственном исполнении.

В результате из сотен работ, присланных из разных регионов России, в тройку лучших вошла работа Анны Скрыпник из Сочи. Кубанская школьница прочла отрывок из поэмы Александра Блока и была отмечена специальным призом жюри из преподавательского состава крупнейшего театрального вуза страны.

В дальнейшем Анна планирует связать свою жизнь с театром, и ее увлечения не ограничиваются только литературой. Школьница также занимается танцами, игрой на электрогитаре, обществознанием и искусством владения нунчаку.

Призерами театрального конкурса в образовательном проекте «Поколение М»кубанские школьники становятся ежегодно. Этой весной первый отборочный тур в ГИТИС, который организовала МТС в очном формате в Краснодаре, прошли восемь выпускников школ Краснодарского края и Адыгеи.

Талантливые ребята были рекомендованы к поступлению на актерский факультет вуза и сейчас участвуют в следующих конкурсных этапах. В 2022 году именно благодаря этому проектукубанский выпускник смог поступить в ГИТИС. Он прошел первый этап в Краснодаре и получил важные рекомендации от декана актерского факультета.