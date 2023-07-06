Вторая энергоавария оставила без света семь улиц в центре Краснодара

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре произошла вторая за день энергоавария. Без света остаются семь улиц в центре города.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Ц-1» и 18 трансформаторных подстанций», – сообщили в ЕДДС Краснодара.

Так, без электроэнергии остаются улица Ленина, Октябрьская, Красная, Красноармейская. Света нет и в домах по улицам Гоголя, Рашпилевской, Калинина.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Прикубанском округе Краснодара три улицы временно остались без света. Специалисты устраняют аварию.