В эфире радио «Комсомольская правда-Кубань» рассказали о болезни, которой может не быть

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Ежедневно 17 женщин в России погибает от рака шейки матки. Этому заболеванию всегда предшествует дисплазия – предраковое состояние, которое имеет три стадии. И если вовремя обнаружить и пролечить дисплазию, до онкологического заболевания дело не дойдет.

Но очень часто женщины обращаются к врачу уже с запущенным раком шейки матки. Почему так происходит и как можно изменить ситуацию, рассказала в прямом эфире передачи «Здоровый разговор» на радиостанции «Комсомольская правда-Кубань» московский онколог-гинеколог клиники «Евроонко», эксперт по лазерным технологиям и фотодинамической терапии Екатерина Тимофеева.

«Если мы говорим о том, что рак шейки матки всегда имеет предраковый процесс, вот и получается эта страшная статистика. Но у нас нет лишних людей, потому что каждая заболевшая женщина – это чья-то мама, дочка, – считает онколог-гинеколог. – К сожалению, наши женщины мало информированы о вирусе папилломы человека, а именно он вызывает предраковые состояния, еще меньший процент знает о том, что нужно проводить определенные тесты, ежегодно посещать врача и сдавать цитологические мазки».

В конце программы по доброй традиции среди слушателей были разыграны «Билеты здоровья» – сертификаты на обследование родинок и кожи на инновационном видеодерматоскопе FotoFinder и на прием Екатерины Тимофеевой в клинике «Евроонко».

Запись трансляции передачи «Здоровый разговор» смотрите по ссылке.

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