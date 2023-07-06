Кубанские законодатели поддержали 11 федеральных законопроектов

В Законодательном собрании края состоялась внеочередная 20-я сессия. Она прошла путем заочного голосования в форме опроса депутатов.

Региональные законодатели приняли постановление «О положительных отзывах на проекты федеральных законов», в котором поддержали 11 федеральных законопроектов.

В частности, они касались корректировок Налогового, Лесного и Земельного кодексов, законов об образовании, о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, о защите конкуренции, о промышленной политике, о занятости населения, о Музейном фонде Российской Федерации и музеях.

Так, положительный отзыв депутатов ЗСК получили планируемые изменения в Лесной кодекс Российской Федерации и статью 98 Земельного кодекса Российской Федерации в части уточнения ограничений при размещении лыжных трас, троп и дорожек. Также позитивно кубанскими депутатами были оценены предполагаемые изменения федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» по включению положений об особенностях создания и развития индустриальных парков, промышленных технопарков, промышленных кластеров на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Нашли поддержку и рассмотренные изменения и дополнения в закон Российской Федерации о занятости населения в сфере закрепления гарантий занятости для мобилизованных граждан и членов их семей. Председатель ЗСК высказался по теме так:

«Сегодня дана положительная оценка ряду проектов федеральных законов, поступивших в ЗСК. Общим для них моментом является то, что они ориентированы на достижение положительного эффекта в значимых для нашего общества направлениях, в самых разных областях экономики и социальной сферы. Мы приняли решение поддержать эти законопроекты, и надеемся, что уже достаточно скоро их нормы и положения начнут работать на благо жителей России и Кубани», – прокомментировал принятое постановление председатель ЗСК Юрий Бурлачко.