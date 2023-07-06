Кубанские педагоги вышли в финал конкурса «Первый учитель» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кубанские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса «Первый учитель». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего на профессиональный конкурс поступило 15 тысяч заявок. В том числе поучаствовать решили 369 учителей края. Из них три педагога стали финалистами.

«Это Ирина Александровна Иконникова из гимназии № 8 Тихорецка и Валентина Александровна Милосердова из школы № 2 станицы Павловской. Поздравляю коллег, гордимся вашими успехами!», – сказала министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

Педагоги проходили дистанционный отборочный этап. В онлайн-тестировании учителя ответили на 60 вопросов об организации обучения и воспитании учеников начальной школы. Кроме того, у участников проверили психолого-педагогическую компетентность, умение управлять конфликтами и навыки эффективной коммуникации.

Кроме того, конкурсанты представили видео на тему «Я. Мой класс. Моя школа». В нем оценивали раскрытие темы, профессиональную и личную позицию участника, оригинальность, эстетичность и самопрезентацию. Педагоги также участвовали в задании «Групповая работа». Каждая команда решала одну из профессиональных задач.

Финал пройдет в очном формате в Москве с 29 сентября по 5 октября. Педагоги проведут открытые уроки и поучаствуют в пресс-конференции с жюри конкурса, учениками, родителями и СМИ.

Имя победителя озвучат 5 октября на праздновании Дня учителя в Большом Кремлевском дворце.