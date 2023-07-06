Кубанские студенты успешно выступили на всероссийской олимпиаде «Я – профессионал» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские студенты успешно выступили на всероссийской олимпиаде «Я – профессионал». Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Всего в 2023 году на участие в олимпиаде подали около 670 тысяч человек. Студенты Краснодарского края представляли КубГУ, КГИК, КубГТУ, КубГАУ им. И. Т. Трубилина, Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова. На олимпиаде выступили учащиеся Краснодарского филиала Финансового университета при правительстве РФ, Сочинского госуниверситета, Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова.

По итогам в Краснодарском крае насчитывается 13 победителей, 13 призеров и три медалиста.

«В общем зачете Краснодарский край занял 12-е место из 76. Поздравляю наших ребят с новыми достижениями!» – написала Анна Минькова в соцсетях.

Отмечается, что в этом году из 73 номинаций самыми популярными стали «Лечебное дело и педиатрия», «Психология», «Менеджмент», «Биология», «Математика», «Экономика», «Юриспруденция», «Программирование и информационные технологии», «Педагогическое образование (основное)» и «Дизайн».