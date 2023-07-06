В Краснодаре прошла встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и губернатора Вениамина Кондратьева

Участники рассмотрели ряд вопросов социально-экономического развития. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Во встрече также участвовал полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

«Участники рассмотрели ряд вопросов социально-экономического развития и антитеррористической защищенности объектов Краснодарского края. Особое внимание уделили мерам безопасности в период туристического сезона», - сообщили в пресс-службе администрации Кубани

Кроме того, затронули тему поддержки участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Вениамин Кондратьев рассказал, как в регионе поддерживают переселенцев из новых регионов России. Заинтересовал Николая Патрушева и опыт краснодарских строителей, которые сейчас участвуют в восстановительных работах на соцобъектах Херсонской области.