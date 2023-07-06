Система видеонаблюдения с распознаванием лиц появится на Кубани в 2023 году

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Система интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц появится на всех курортах Краснодарского края до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Мероприятие прошло в столице Кубани.

«В крае, в том числе, на наших курортах, до конца года развернем централизованную краевую систему видеоконтроля и видеоаналитики в рамках комплекса «Безопасный город». В нее будет интегрирована база данных правоохранительных органов, что позволит предупреждать правонарушения. На эти цели уже выделили из краевого бюджета 1,5 миллиарда рублей», - рассказал Вениамин Кондратьев.

На совещании затронули дополнительные меры по предупреждению ЧС. В Южном федеральном округе создана общая группировка, которая будет задействована в ликвидации и предупреждениях чрезвычайных ситуаций.

Николай Патрушев также дал поручение главам регионов Южного федерального округа. Необходимо повысить готовность местных пожарно-спасательных и аварийных подразделений, а также привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения и системы оповещения населения.