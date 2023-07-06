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НовостиОбщество6 июля 2023 18:03

В депобразования Краснодара объяснили ситуацию с зачисление в 10 класс школьницы с крашеными волосами

Мама школьницы сама отказалась перекрашивать волосы дочери согласно школьному уставу и забрала документы
Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре мама выпускницы основной общей школы заявила, что ее дочь стокнулась с проблемами при зачислении в 10 класс. При приеме документов, руководство школы №101 обратило внимание на крашеные в рыжий цвет пряди волос дочери. Согласно школьному Положению, ученики должны убирать волосы в аккуратную деловую прическу. Посещать образовательное учреждение с экстравагантными стрижками и волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки – запрещено.

«По информации администрации школы № 101, девочке неоднократно делали замечание о несоблюдении требования школы относительно внешнего вида. Однако в день приема мама девочки заполнила все документы для перехода дочери в 10-й класс», - рассказали в МЦУ Краснодара.

Директор снова уточнила, что к 1 сентября девочка должна будет привести перекрасить волосы в естественный цвет. После этого мама девочки приняла решение забрать документы. Факты некорректного отношения к женщине и подростку не подтвердились, уточнили в МЦУ.