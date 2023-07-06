Перспективы тяжелого машиностроения обсудили в Краснодаре Вениамин Кондратьев и Николай Патрушев

ЮЗТС - дно из крупнейших в стране предприятий. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Секретарь Совета Безопасности России, полномочный представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили Южный завод тяжелого станкостроения.

Участники оценили уникальные разработки предприятия в отрасли тяжелого станкостроения, а также инженерно-технические возможности центра. Сейчас предприятие является одним из крупнейших в стране, хотя еще несколько лет назад территорию, где находились заброшенные производственные помещения делили между собой застройщики.

«На этом месте мог быть жилой микрорайон. Но мы этого не допустили – создали крупнейшее предприятие тяжелого станкостроения и сегодня оно второе в России. Мы говорим уже не про сохранение, а о перспективах развития всей отрасли на базе нашего завода. Страна нуждается в серийном выпуске уникальных станков для самолетостроения, судостроения, энергетики, изготовлении средств производства – наша основа основ», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Как уточнил кубанский губернатор, по итогам 2022 года, объем производства завода вырос на 42%. Краснодарские станкостроители единственные в стране производят оборудование для многих отраслей. В рамках ПМЭФ-2023 были достигнуты договоренности о строительстве второй очереди станкостроительного завода. Это позволит запустить производство полного цикла новой серии станков.